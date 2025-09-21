Динамо – Александрия: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

"Александрия" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

В понедельник, 22 сентября, киевское "Динамо" примет "Александрию" в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

После пяти туров "Динамо" (13 очков) возглавляет таблицу УПЛ. "Александрия" занимает 14-е место, имея в своем активе всего три балла.

Интересно, что недавно клубы уже встречались в Кубке Украины. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Александрия" с Youtube-канала FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканалах UPL.TV и 2+2, которые в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" стало чемпионом УПЛ, а "Александрия" впервые в истории завоевала "серебро" элитного дивизиона чемпионата Украины.