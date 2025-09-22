- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 259
- Время на прочтение
- 1 мин
"Динамо" не сумело обыграть "Александрию" в результативном матче УПЛ
"Бело-синие" во второй раз подряд потеряли очки в национальном чемпионате.
"Динамо" сыграло вничью с "Александрией" в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:2.
Александрийцы открыли счет уже на первой минуте встречи – Сергей Булеца на 13-й секунде игры точно пробил издалека.
На 40-й минуте киевляне отыгрались – отличился Владимир Бражко, после прострела которого с левого фланга мяч залетел в дальний угол.
На 63-й минуте "бело-синие" вышли вперед – Александр Пихаленок реализовал пенальти.
Однако на 86-й минуте гости забили во второй раз и вырвали ничью – автором точного удара стал Хуссейн Туатти.
На 90+4-й минуте "Александрия" осталась в меньшинстве - Жонатан получил вторую желтую карточку за затяжку времени.
Обзор матча "Динамо" – "Александрия"
"Динамо" потеряло очки во втором подряд матче УПЛ. В прошлом туре подопечные Александра Шовковского сыграли вничью против "Оболони" (2:2).
"Бело-синие" (14 очков) вернулись на первое место в УПЛ, обойдя "Колос" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. "Александрия" (4 балла) поднялась на 13-ю строчку.
В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с "Карпатами", а "Александрия" примет "Полтаву". Оба матча состоятся в субботу, 27 сентября.
Напомним, на прошлой неделе "Александрия" и "Динамо" встречались в Кубке Украины. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала.