"Динамо" не сумело обыграть "Александрию" в результативном матче УПЛ

"Динамо" – "Александрия" / © ФК Динамо Киев

"Динамо" сыграло вничью с "Александрией" в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:2 .

Александрийцы открыли счет уже на первой минуте встречи – Сергей Булеца на 13-й секунде игры точно пробил издалека.

На 40-й минуте киевляне отыгрались – отличился Владимир Бражко, после прострела которого с левого фланга мяч залетел в дальний угол.

На 63-й минуте "бело-синие" вышли вперед – Александр Пихаленок реализовал пенальти.

Однако на 86-й минуте гости забили во второй раз и вырвали ничью – автором точного удара стал Хуссейн Туатти.

На 90+4-й минуте "Александрия" осталась в меньшинстве - Жонатан получил вторую желтую карточку за затяжку времени.

Обзор матча "Динамо" – "Александрия"

"Динамо" потеряло очки во втором подряд матче УПЛ. В прошлом туре подопечные Александра Шовковского сыграли вничью против "Оболони" (2:2).

"Бело-синие" (14 очков) вернулись на первое место в УПЛ, обойдя "Колос" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. "Александрия" (4 балла) поднялась на 13-ю строчку.

В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с "Карпатами", а "Александрия" примет "Полтаву". Оба матча состоятся в субботу, 27 сентября.

Напомним, на прошлой неделе "Александрия" и "Динамо" встречались в Кубке Украины. Киевляне победили со счетом 2:1 и вышли в 1/8 финала.