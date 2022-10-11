Динамо - Ренн: где смотреть матч Лиги Европы и прогнозы букмекеров

"Бело-синие" проиграли все три матча первого круга группового раунда.

В четверг, 13 октября , киевское "Динамо" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 будет принимать французский "Ренн".

Из-за полномасштабного вторжения РФ на украинские территории номинально домашний для "бело-синих" поединок состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Начало игры - в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Динамо - Ренн

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Динамо - Ренн

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка французский клуб. На выигрыш "красно-черных" можно поставить с коэффициентом 1,85. Ничья - 3,80. Победа украинской команды оценена в 4,40.

Добавим, что в параллельном матче этой группы кипрский АЕК Ларнака на своем поле будет принимать турецкий "Фенербахче".

"Динамо" на групповом этапе Лиги Европы: турнирное положение

Подопечные Мирчи Луческу проиграли во всех трех стартовых турах Лиги Европы. Киевляне в Стамбуле проиграли "Фенербахче" (2:1), в Кракове уступили АЕКу (0:1) и во Франции потерпели поражение от "Ренна" (2:1).

"Фенербахче" (2:1), в Кракове АЕКу (0:1) и во Франции от "Ренна" (2:1). После трех туров "Динамо" с нулем в графе очков занимает последнее место в своем квартете. Лидируют "Фенербахче" (7) и "Ренн" (7), АЕК Ларнака (3) - на третьей позиции.

Поединки 5-го тура группового этапа ЛЕ состоятся 27 октября: АЕК Ларнака - "Динамо", "Фенербахче" - "Ренн".

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах ЛЕ сыграют с клубами, которые станут третьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, в стыковых матчах Лиги конференций сразятся за путевки в 1/8 финала с клубами, которые финишируют вторыми в квартетах ЛК.

Читайте также:

Легенда "Динамо" вошел в топ-100 футболистов всех времен по версии авторитетного издания

Фанат "Динамо" погиб на войне с российскими оккупантами

Дубль Буяльского, травма голкипера и воздушная тревога: "Динамо" разбило "Рух" в матче УПЛ