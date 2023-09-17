"Днепр-1" не сумел обыграть "Колос" в дебютном матче под руководством Максимова (видео)

Вице-чемпион Украины потерял очки в четвертом подряд поединке УПЛ.
"Днепр-1" сыграл вничью с "Колосом" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Днепр-Арене" завершился со счетом 1:1.
Первый тайм встречи прошел без голов. После перерыва клуб из Ковалевки смог выйти вперед – Антон Салабай на 61-й минуте оказался первым на добивании после того, как Евгений Волынец отразил удар Александра Черноморца с близкого расстояния.
Днепрянам удалось быстро отыграться – на 67-й минуте Алексей Гуцуляк отправил мяч в верхний угол после передачи Александра Пихаленка.
Больше голов команды не забивали. Этот поединок стал дебютным на посту главного тренера "Днепра-1" для Юрия Максимова, который недавно возглавил серебряного призера прошлого сезона УПЛ.
Также для "Днепра-1" матч против "Колоса" стал первым после возвращения в родной город. С начала полномасштабного российского вторжения клуб базировался в Ужгороде и там же проводил свои домашние встречи.
Обзор матча
Безвыигрышная серия днепрян в чемпионате Украины продлилась до четырех матчей. Команда Максимова с 6 очками находится только на 12-м месте. В свою очередь, "Колос" с 9 баллами занимает восьмую строчку.
В следующем туре "Днепр-1" сыграет с "Зарей", а ковалевцы будут противостоять "Металлисту 1925". Оба матча состоятся 24 сентября.
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