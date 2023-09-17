"Дніпро-1" не зумів обіграти "Колос" у дебютному матчі під керівництвом Максимова (відео)

"Дніпро-1" зіграв унічию з "Колосом" у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Дніпро-Арені" завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. Після перерви клуб з Ковалівки зміг вийти вперед – Антон Салабай на 61-й хвилині виявився першим на добиванні після того, як Євген Волинець відбив удар Олександра Чорноморця з близької відстані.

Дніпрянам вдалося швидко відігратися – на 67-й хвилині Олексій Гуцуляк відправив м'яч у верхній кут після передачі Олександра Піхальонка.

Більше голів команди не забивали. Цей поєдинок став дебютним на посаді головного тренера "Дніпра-1" для Юрія Максимова, який нещодавно очолив срібного призера минулого сезону УПЛ.

Також для "Дніпра-1" матч проти "Колоса" став першим після повернення до рідного міста. Від початку повномасштабного російського вторгнення клуб базувався в Ужгороді й там же проводив свої домашні зустрічі.

Огляд матчу

Безвиграшна серія дніпрян у чемпіонаті України подовжилася до чотирьох матчів. Команда Максимова з 6 очками перебуває лише на 12-му місці. Своєю чергою, "Колос" з 9 балами посідає восьму сходинку.

У наступному турі "Дніпро-1" зіграє із "Зорею", а ковалівці протистоятимуть "Металісту 1925". Обидва матчі відбудуться 24 вересня.

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