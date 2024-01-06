Довбик впервые получил награду лучшему игроку месяца в чемпионате Испании

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик получил награду лучшему игроку месяца испанской Ла Лиги.

26-летнего украинца признали лучшим футболистом Примеры по итогам декабря.

В онлайн-голосовании болельщиков Довбик опередил Иньяки Уильямса ("Атлетик"), Борху Майораля ("Хетафе"), Родриго ("Реал") и Альваро Валлеса ("Лас-Пальмас").

Артем уже прокомментировал получение почетного приза, обратившись к фанатам своего клуба.

"Привет, болельщики "Жироны". Спасибо за вашу поддержку. Я очень рад получить эту награду. Мы продолжаем вместе. Вперед!" – сказал украинский нападающий.

В декабре Довбик принял участие в четырех матчах Ла Лиги, в которых отличился 4 забитыми мячами. Он с передачи другого украинца Виктора Цыганкова забил в ворота "Барселоны", оформил дубль в игре с "Алавесом" и отличился голом в заключительном поединке 2023 года против "Бетиса".

Всего в активе Довбика 11 голов и 5 ассистов в 18 матчах чемпионата Испании. Артем занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона Ла Лиги и лидирует по системе "гол плюс пас".

Добавим, что в первом матче 2024 года "Жирона" на своем поле феерически победила мадридский "Атлетико" со счетом 4:3. Каталонцы забили решающий мяч в компенсированное время, а Довбик в этом поединке отличился голевой передачей.

После 19 туров "Жирона" (48 баллов) занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, лишь по дополнительным показателям уступая мадридскому "Реалу", цвета которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин.

В 20-м туре Ла Лиги подопечные Мичела 14 января на выезде встретятся с худшей командой текущего сезона "Альмерией". Перед этим "бело-красные" 6 января сыграют против "Эльче" в 1/16 финала Кубка Испании.

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