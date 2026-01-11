ТСН в социальных сетях

Проспорт
60
1 мин

Эффектный гол Ваната принес "Жироне" с Цыганковым победу в матче Ла Лиги

Украинский форвард забил во втором поединке подряд и является лучшим бомбардиром каталонского клуба в этом сезоне.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Владислав Ванат

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

"Жирона" на своем поле одолела "Осасуну" в матче 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершилась со счетом 1:0.

Победный гол каталонцы забили в конце первого тайма, когда украинский форвард Владислав Ванат эффектным ударом пяткой замкнул прострел Алекса Морено с левого фланга.

Для Ваната это шестой мяч за "бело-красных" и пятый в Ла Лиге. Он является лучшим бомбардиром своей команды в этом сезоне. В прошлом туре 24-летний украинец поразил ворота "Мальорки".

После перерыва Владислав снова забил, но его гол не засчитали из-за офсайда. На 88-й минуте Ваната заменил Кристиан Стуани.

Отметим, что участие в матче также принял украинский полузащитник Виктор Цыганков, отыграв весь поединок. Еще один украинец "Жироны" – вратарь Владислав Крапивцов – провел игру на скамейке для запасных.

Обзор матча "Жирона" – "Осасуна"

Для подопечных Мичела это вторая победа подряд в чемпионате Испании. Команда с 21 очком поднялась на 12-е место турнирной таблицы Ла Лиги.

В следующем туре "Жирона" 16 января на выезде сыграет с "Эспаньолом".

