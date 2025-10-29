Гол Довбика принес "Роме" победу над "Пармой" в матче Серии А

Артем Довбик, "Рома" – "Парма" / © Associated Press

Реклама

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик отличился голом в домашнем матче 9-го тура итальянской Серии А с "Пармой".

28-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных и вышел на замену на 73-й минуте встречи вместо Матиаса Суле. К тому времени "волки" вели в счете 1:0 благодаря голу Марио Эрмосо на 63-й минуте.

Через восемь минут после своего выхода на замену Довбик удвоил преимущество римлян, из пределов штрафной низом покатив мяч в дальний угол.

Реклама

Видео гола Довбика

Для Артема это второй гол в этом сезоне чемпионата Италии. Свой первый мяч он забил в матче 5-го тура Серии А против "Вероны". Также в активе украинца есть одна результативная передача.

Гол Довбика в ворота "Пармы" в итоге стал решающим. На 86-й минуте гости сократили отставание благодаря точному удару Алессандро Чиркати, но команда Джан Пьеро Гасперини удержала победу – 2:1.

Обзор матча "Рома" – "Парма"

После этой победы "Рома" (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице Серии А, уступая лишь по дополнительным показателям "Наполи", который лидирует. "Парма" (7 баллов) находится на 15-й позиции.

В следующем туре чемпионата Италии римляне 2 ноября на выезде сыграют против "Милана", а "Парма" в тот же день примет "Болонью".