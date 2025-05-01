"Интер" Майами с Месси вылетел в полуфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ (видео)

Лионель Месси / © Associated Press

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"Интер" Майами, за который выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, не сумел выйти в финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В полуфинале турнира команда 37-летнего аргентинского нападающего не смогла пройти канадский "Ванкувер Уайткэпс".

После гостевого поражения 0:2 клуб, совладельцем которого является бывший английский футболист Дэвид Бекхэм, дома уступил со счетом 1:3 .

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Майамцы открыли счет уже на 9-й минуте встречи. Гол организовали экс-партнеры Месси из "Барселоны" – Жорди Альба забил с передачи Луиса Суарес.

Впрочем, в начале второго тайма канадский клуб переломил ход матча благодаря голам Брайана Вайта и Педро Вите. А на 71-й минуте Себастьян Берхалтер отправил третий мяч в ворота команды из Флориды.

Отметим, что Месси вышел в стартовом составе хозяев поля и отыграл весь матч.

Обзор матча "Интер" Майами – "Ванкувер Уайткэпс"

В финале турнира "Ванкувер Уайткэпс" встретится с победителем мексиканского противостояния "Тигрес" – "Крус Асуль". Первая встреча этих команд завершилась вничью 1:1.

Напомним, Месси перешел в "Интер" Майами летом 2023 года в статусе свободного агента, подписав с американским клубом контракт до завершения 2025 года. До этого аргентинец в течение двух лет выступал за ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Месси включили в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.