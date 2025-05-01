- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
"Інтер" Маямі з Мессі вилетів у півфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ (відео)
Команда аргентинця не змогла пробитися до фіналу турніру.
"Інтер" Маямі, за який виступає восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі, не зумів вийти до фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.
У півфіналі турніру команда 37-річного аргентинського нападника не змогла пройти канадський "Ванкувер Вайткепс".
Після гостьової поразки 0:2 клуб, співвласником якого є колишній англійський футболіст Девід Бекхем, вдома поступився з рахунком 1:3.
Маямці відкрили рахунок уже на 9-й хвилині зустрічі. Гол організували експартнери Мессі з "Барселони" – Жорді Альба забив з передачі Луїса Суарес.
Утім, на початку другого тайму канадський клуб переламав перебіг матчу завдяки голам Браяна Вайта та Педро Віте. А на 71-й хвилині Себастьян Берхалтер відправив третій м'яч у ворота команди з Флориди.
Зазначимо, що Мессі вийшов у стартовому складі господарів поля та відіграв весь матч.
Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Ванкувер Вайткепс"
У фіналу турніру "Ванкувер Вайткепс" зустрінеться з переможцем мексиканського протистояння "Тігрес" – "Крус Асуль". Перша зустріч цих команд завершилася внічию 1:1.
Нагадаємо, Мессі перейшов до "Інтера" Маямі влітку 2023 року в статусі вільного агента, підписавши з американським клубом контракт до завершення 2025 року. До цього аргентинець протягом двох років виступав за ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що Мессі включили до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.