"Інтер" Маямі з Мессі вилетів у півфіналі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ (відео)

Ліонель Мессі / © Associated Press

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"Інтер" Маямі, за який виступає восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі, не зумів вийти до фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

У півфіналі турніру команда 37-річного аргентинського нападника не змогла пройти канадський "Ванкувер Вайткепс".

Після гостьової поразки 0:2 клуб, співвласником якого є колишній англійський футболіст Девід Бекхем, вдома поступився з рахунком 1:3 .

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Маямці відкрили рахунок уже на 9-й хвилині зустрічі. Гол організували експартнери Мессі з "Барселони" – Жорді Альба забив з передачі Луїса Суарес.

Утім, на початку другого тайму канадський клуб переламав перебіг матчу завдяки голам Браяна Вайта та Педро Віте. А на 71-й хвилині Себастьян Берхалтер відправив третій м'яч у ворота команди з Флориди.

Зазначимо, що Мессі вийшов у стартовому складі господарів поля та відіграв весь матч.

Огляд матчу "Інтер" Маямі – "Ванкувер Вайткепс"

У фіналу турніру "Ванкувер Вайткепс" зустрінеться з переможцем мексиканського протистояння "Тігрес" – "Крус Асуль". Перша зустріч цих команд завершилася внічию 1:1.

Нагадаємо, Мессі перейшов до "Інтера" Маямі влітку 2023 року в статусі вільного агента, підписавши з американським клубом контракт до завершення 2025 року. До цього аргентинець протягом двох років виступав за ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Мессі включили до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів в історії.