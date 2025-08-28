ТСН в социальных сетях

Костюк одержала сложную победу и вышла в третий круг US Open-2025

Марта повторила личный рекорд на Открытом чемпионате США.

Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) вышла в третий круг основной сетки одиночного разряда US Open-2025.

В матче второго раунда 23-летняя уроженка Киева в напряженной борьбе победила турецкую теннисистку Зейнеп Сонмез (№81 WTA) – 7:5, 6:7, 6:3.

Отметим, что на старте американского мэйджора Костюк обыграла британку Кэти Бултер (№48 WTA) – 6:4, 6:4.

Костюк в седьмой раз выступает на US Open. Ее лучшим результатом здесь является третий раунд, куда она добиралась трижды – в 2020, 2024 и в этом году.

Следующей соперницей Марты станет победительница матча мексиканки Ренаты Сарасуа и француженки Диан Парри.

Марта – единственная украинка, которая продолжает выступления на US Open-2025. Ранее в первом раунде соревнований выбыли Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Напомним, чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.

