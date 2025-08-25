ТСН в социальных сетях

Ястремская проиграла россиянке в стартовом круге US Open-2025

Даяна покинула турнир Grand Slam, не справившись с "нейтральной" соперницей из государства-агрессора.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская / © Associated Press

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№31 WTA) не сумела преодолеть первый круг основной сетки одиночного разряда US Open-2025.

В своем стартовом матче на турнире 25-летняя уроженка Одессы проиграла нейтральной теннисистке с российским паспортом Анастасии Павлюченковой (№45 WTA) – 7:6, 6:7, 4:6.

Это была вторая очная встреча теннисисток. Оба матча Ястремская проиграла.

Даяна в пятый раз подряд не смогла выйти во второй круг US Open. Ее лучшим результатом в карьере на этом турнире Grand Slam остается третий раунд в 2019 году.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Юлия Стародубцева выбыла в первом раунде US Open-2025, уступив нейтральной теннисистке с российским паспортом Анне Блинковой.

Позже свои матчи стартового круга US Open-2025 проведут еще две украинки: Элина Свитолина встретится с венгеркой Анной Бондар, а Марта Костюк сразится с британкой Кэти Бултер.

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Напомним, чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.

