Легендарный Леннокс Льюис спрогнозировал победителя реванша Усик – Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением о грядущем бое-реванше между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Легендарный британский боксер считает, что его соотечественник способен победить украинца, а также посоветовал ему прибавить в весе.

"Я думаю, что Фьюри понял, что ему нужно делать в следующий раз, он сделал недостаточно в первом бою. Ему нужно сделать гораздо больше. Мне нравится, когда Тайсон немного тяжелее и не так много двигается.

Сначала он должен победить самого себя. Он уже проходил через эти вещи раньше, поэтому я думаю, что он сможет это сделать, Тайсон знает, как победить Усика. Фьюри уже переживал падение и подъем на высоту, он знает, как вернуться, ему просто нужно хорошо подготовиться.

Можно провести аналогию со мной. Когда я проигрывал, я всегда возвращался и побеждал в реванше. Каждый день я просыпался, тренируясь ради своего соперника, был готов к нему, думал о нем целый день. Я воспринимал это очень серьезно", – приводит слова Льюиса BBC.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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