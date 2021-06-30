"Молодцы, смогут дойти до финала": в России отреагировали на выход Украины в 1/4 финала Евро-2020

"Молодцы, смогут дойти до финала": в России отреагировали на выход Украины в 1/4 финала Евро-2020

Что говорили и писали в стране-агрессоре после исторического успеха команды Шевченко на Чемпионате Европы.

Сборная Украины впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. В 1/8 финала Евро-2020 наша национальная команда в конце овертайма вырвала победу над Швецией (2:1) благодаря голу Артема Довбика, который уже вошел в историю континентальных первенств.

ТСН Проспорт рассказывает, как на успех украинской сборной отреагировали в Российской Федерации.

Заслуженный артист России и СССР Михаил Боярский отметил, что что сборная России выглядит бледно на фоне команды Андрея Шевченко.

"Тяжелый и боевой матч! Против англичан украинцы имеют шансы. Да, долго будет обсуждаться красная карточка. Но получилось как получилось. Конечно, наша сборная на фоне украинской сборной выглядит бледно. Но еще раз: Украина - молодцы! Украинцы смогут дойти до финала у них выросли крылья. Четвертьфинал - это уже подвиг. Они очень сильные. Все может быть",- поделился своим мнением Боярский в комментарии изданию "Спорт-Экспресс".

Известный российский комментатор Василий Уткин поздравил Украину с выходом в четвертьфинал и заодно потроллил тренера российской сборной Станислава Черчесова.

"Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время менее 15 я восприму как надругательство (к вопросу о шансах). Какие молодцы. До последней минуты. Upd. Как же я мог забыть. Слава Украине!

Сегодня есть точный ответ на вопрос, как упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев (которым Россия изначально не уступает) в четвертьфинал - они обесценились ровно в 10 000 000 (десять миллионов) раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит теперь не более 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов - это 1/4 Евро", - написал он в своем Telegram-канале.

На успех сборной Украины также отреагировал бывший вратарь сборной СССР, полуфиналист чемпионата Европы 1968 Анзор Кавазашвили.

"Украина отдувается за всех: за СНГ и за весь Советский Союз. В футболе имеет большое значение везение. Вчера один только полузащитник шведов дважды попадал в штангу. Фарт был на стороне Украины, но они молодцы, что дожали на последних минутах.

Я счастлив за них. Пусть наши ребята посмотрят сколько сил надо отдавать для того, чтобы принести радость российскому народу. Когда человек слышит критику в свой адрес, она делает выводы. Наши никаких выводов не сделали", - сказал Кавазашвили в комментарии Sport24.

А вот известный российский комментатор Дмитрий Губерниев после победы сборной Украины над Швецией не нашел ничего умнее, как обратить внимание, что главный тренер украинцев Андрей Шевченко и полузащитник Александр Зинченко разговаривают на русском языке.

"О, великий и могучий русский язык! На каком дает указания подопечным знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко! Александр Зинченко в интервью расскажет! На прекрасном русском! Русский язык - творец украинского футбольного успеха!" - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

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