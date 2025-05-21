Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира-2025 по хоккею

Сборная Швеции по хоккею / © Associated Press

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Во вторник, 20 мая, завершился групповой этап чемпионата мира-2025 по хоккею в элитном дивизионе.

По его итогам были сформированы четвертьфинальные пары турнира.

В четвертьфинал вышли по четыре лучшие сборные из каждой из двух групп, где выступали по восемь команд.

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Из группы A в плей-офф вышли Канада, Швеция, Финляндия и Австрия, а из группы B – Швейцария, США, Чехия и Дания.

Все четвертьфинальные поединки ЧМ-2025 по хоккею состоятся в четверг, 22 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2025: расписание матчей 1/4 финала

Четверг, 22 мая

17:20. США – Финляндия

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17:20. Швейцария – Австрия

21:20. Канада – Дания

21:20. Швеция – Чехия

Полуфиналы ЧМ-2025 по хоккею будут сыграны в субботу, 24 мая. Финал и матч за третье место запланированы на воскресенье, 25 мая.

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Напомним, ЧМ-2024 в элитном дивизионе выиграла сборная Чехии, которая в финале домашнего турнира одолела Швейцарию. В матче за "бронзу" Швеция обыграла Канаду.