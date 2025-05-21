Визначилися чвертьфінальні пари чемпіонату світу-2025 з хокею

Збірна Швеції з хокею / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 20 травня, завершився груповий етап чемпіонату світу-2025 з хокею в елітному дивізіоні.

За його підсумками було сформовано чвертьфінальні пари турніру.

До чвертьфіналу вийшли по чотири найкращі збірні з кожної з двох груп, де виступали по вісім команд.

Реклама

Із групи A до плейоф вийшли Канада, Швеція, Фінляндія та Австрія, а з групи B – Швейцарія, США, Чехія та Данія.

Усі чвертьфінальні поєдинки ЧС-2025 з хокею відбудуться у четвер, 22 травня.

Чемпіонат світу з хокею-2025: розклад матчів 1/4 фіналу

Четвер, 22 травня

17:20. США – Фінляндія

Реклама

17:20. Швейцарія – Австрія

21:20. Канада – Данія

21:20. Швеція – Чехія

Півфінали ЧС-2025 з хокею будуть зіграні в суботу, 24 травня. Фінал і матч за третє місце заплановано на неділю, 25 травня.

Реклама

Нагадаємо, ЧС-2024 в елітному дивізіоні виграла збірна Чехії, яка у фіналі домашнього турніру здолала Швейцарію. В матчі за "бронзу" Швеція обіграла Канаду.