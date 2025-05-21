ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

Визначилися чвертьфінальні пари чемпіонату світу-2025 з хокею

Усі матчі 1/4 фіналу ЧС-2025 з хокею відбудуться 22 травня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна Швеції з хокею

Збірна Швеції з хокею / © Associated Press

У вівторок, 20 травня, завершився груповий етап чемпіонату світу-2025 з хокею в елітному дивізіоні.

За його підсумками було сформовано чвертьфінальні пари турніру.

До чвертьфіналу вийшли по чотири найкращі збірні з кожної з двох груп, де виступали по вісім команд.

Із групи A до плейоф вийшли Канада, Швеція, Фінляндія та Австрія, а з групи B – Швейцарія, США, Чехія та Данія.

Усі чвертьфінальні поєдинки ЧС-2025 з хокею відбудуться у четвер, 22 травня.

Чемпіонат світу з хокею-2025: розклад матчів 1/4 фіналу

Четвер, 22 травня

17:20. США – Фінляндія

17:20. Швейцарія – Австрія

21:20. Канада – Данія

21:20. Швеція – Чехія

Півфінали ЧС-2025 з хокею будуть зіграні в суботу, 24 травня. Фінал і матч за третє місце заплановано на неділю, 25 травня.

Нагадаємо, ЧС-2024 в елітному дивізіоні виграла збірна Чехії, яка у фіналі домашнього турніру здолала Швейцарію. В матчі за "бронзу" Швеція обіграла Канаду.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie