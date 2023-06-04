Определились все участники плей-офф за право играть в УПЛ: когда матчи

По итогам заключительного тура украинской Премьер-лиги (УПЛ)-2022/23 стали известны команды, которые примут участие в переходных матчах за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне.

Согласно регламенту, клубы, занявшие третье (ЛНЗ Черкассы) и четвертое (запорожский "Металлург") места в Первой лиге сразятся в стыковых поединках за право выйти в элитный дивизион с командами, которые финишировали на 14-й ("Ингулец") и 13-й ("Верес") позициях в УПЛ соответственно.

Пары плей-офф за право играть в УПЛ-2023/24

"Ингулец" (Петрово) – ЛНЗ (Черкассы)

"Верес" (Ровно) – "Металлург" (Запорожье)

Переходные матчи предварительно запланированы на 10 и 14 июня (дома и на выезде). Победители пар будут играть в следующем сезоне в УПЛ.

Напомним, по итогам текущего сезона из УПЛ вылетели "Львов" и "Металлист". Их места займут две лучшие команды Первой лиги – киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье".

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