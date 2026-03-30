"Почувствовал, что не могу нормально дышать": Луческу прокомментировал свою экстренную госпитализацию

Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал свою экстренную госпитализацию.

80-летний наставник потерял сознание перед утренней тренировкой румынской сборной накануне товарищеского матча со Словакией, который состоится 31 марта. После оказания медиками первой помощи его госпитализировали в одну из больниц Бухареста.

"Я очень разозлился, когда начал анализировать матч с Турцией, хотя прошло уже три дня. И от этого нервного напряжения мне стало плохо. Я почувствовал, что не могу нормально дышать. Я ни в коем случае не перенес остановку сердца, хотя видел, что кто-то так написал. Была фибрилляция. Позже я пройду еще один комплекс обследований", — приводит слова Луческу издание Golazo.

Мирча отметил, что получил большое количество сообщений с поддержкой, в том числе от украинских болельщиков и коллег.

"Я был удивлен, что все знали, что со мной произошло через 40-45 минут после инцидента в Могошоае. Даже Джорджо Маркетти, заместитель генерального секретаря УЕФА, написал мне. Итальянцы, турки, украинцы — я был действительно поражен, увидев, сколько людей думало обо мне. Мой телефон фактически заблокировался. Благодарю всех за добрые мысли и говорю, что со мной все в порядке", — подчеркнул Луческу.

Также Луческу отметил, что из-за состояния здоровья не сможет полететь со сборной Румынии на товарищеский матч против Словакии.

"Куда мне еще ехать? Кто меня отпустит после всего случившегося? Надеюсь, ребята справятся и без меня. Все, закончилось. Но важнее другое: я верю в потенциал этого поколения. Футболисты имеют большой талант. При поддержке они и новый тренер смогут добиться хороших результатов, я в этом убежден", — заявил Луческу.

Напомним, 26 марта сборная Румынии в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 проиграла Турции (0:1), потеряв шансы попасть на Мундиаль.

