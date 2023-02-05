Помог гол Супряги: "Динамо" одержало вторую победу на сборе в Турции (видео)

"Бело-синие" забили по разу в каждом из таймов.

Киевское "Динамо" в пятом поединке на тренировочных сборах в Турции обыграло датский "Вайле" со счетом 2:0 .

Уже на 11-й минуте встречи "бело-синих" вывел вперед Владислав Супряга. 22-летний нападающий, который провел вторую часть прошлого сезона в аренде в итальянской "Сампдории", отличился во втором матче подряд. В предыдущей игре он поразил ворота румынской "Унири Деж".

Под занавес второго тайма киевляне закрепили свое преимущество. Второй гол в ворота датского коллектива забил Александр Яцык.

Полное видео матча

Это вторая подряд победа "Динамо" на зимних сборах. Ранее команда Мирчи Луческу разгромно проиграла венскому "Рапиду" (0:4), уступила словенскому "Марибору" (0:2), сыграла вничью с австрийской "Аустрией Лустенау" (2:2) и разгромила румынскую "Унирю Деж" (5:1).

Следующий товарищеский матч киевляне сыграют в понедельник, 6 февраля, с северомакедонской "Шкендией". Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.

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