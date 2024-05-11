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"Реал" без Лунина одержал разгромную победу над аутсайдером чемпионата Испании (видео)

"Реал" без Лунина одержал разгромную победу над аутсайдером чемпионата Испании (видео)

Арда Гюлер / Фото: Associated Press

"Сливочные" с Тибо Куртуа в воротах раздавили "Гранаду".

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде разгромил "Гранаду" в матче 35-го тура испанской Ла Лиги – 0:4.

Для "Королевского клуба" этот поединок уже не имел никакого турнирного значения, ведь он досрочно гарантировал себе 36-й в истории чемпионский титул.

В первом тайме "бланкос" создали себе комфортное преимущество в счете благодаря голам Франсиско Гарсии и Арды Гюлера.

После перерыва подопечные Карло Анчелотти забили еще дважды – дубль оформил Браим Диас.

Отметим, что Лунин весь поединок провел на скамейке запасных. Ворота "Реала" в этом матче защищал Тибо Куртуа, которому именно сегодня исполнилось 32 года. Для бельгийского голкипера это была лишь вторая игра в этом сезоне, он пропустил почти год из-за травм.

Обзор матча "Гранада" – "Реал" Мадрид

"Реал" (90 очков) может продолжать праздновать чемпионство и готовиться к финалу Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", который состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

"Гранада" (21 балл) занимает 19-е место и окончательно потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

В следующем туре "Реал" 14 мая примет "Алавеса", а "Гранада" днем позже на выезде встретится с "Райо Вальекано".

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