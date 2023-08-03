"Реал" без Лунина уступил "Ювентусу" в контрольном матче в США (видео)

Мадридский "Реал" потерпел поражение от туринского "Ювентуса" в товарищеской встрече, которая состоялась в ночь на 3 августа в США – 3:1 .

Уже на первой минуте поединка "бьянконери" вышли вперед усилиями Мойзе Кина.

На 20-й минуте "Старая синьора" удвоила свое преимущество – Тимоти Веа отличился с передачи Вестона Маккенни.

К перерыву "сливочные" отквитали один мяч. На 38-й минуте Винисиус Жуниор превратил в гол пас Тони Крооса.

Окончательный счет в этой игре был установлен в конце второго тайма. На 90+5-й минуте за туринский клуб забил Душан Влахович. Ассист занес в свой актив Матиас Соул.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча

Для "Реала" это был уже четвертый матч после выхода из отпуска. Ранее "Королевский клуб" с Луниным в составе совершил феерический камбэк и победил "Милан" (3:2) и обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:0), а также без украинца разгромно проиграл "Барселоне" (0:3).

Новый сезон Ла Лиги команда Карло Анчелотти начнет 12 августа выездным поединком против "Атлетика" Бильбао.

Напомним, прошлый сезон "Реал" завершил на втором месте в турнирной таблице Примеры, уступив чемпионство "Барселоне".

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