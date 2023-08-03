"Реал" без Луніна поступився "Ювентусу" в контрольному матчі у США (відео)

Український голкіпер провів поєдинок на лавці для запасних.

Мадридський "Реал" зазнав поразки від туринського "Ювентуса" у товариській зустрічі, яка відбулася в ніч проти 3 серпня у США – 3:1 .

Уже на першій хвилині поєдинку "б'янконері" вийшли вперед зусиллями Мойзе Кіна.

На 20-й хвилині "Стара синьйора" подвоїла свою перевагу – Тімоті Веа відзначився з передачі Вестона Маккенні.

До перерви "вершкові" відквитали один м'яч. На 38-й хвилині Вінісіус Жуніор перетворив у гол пас Тоні Крооса.

Остаточний рахунок у цій грі було встановлено наприкінці другого тайму. На 90+5-й хвилині за туринський клуб забив Душан Влахович. Асист заніс до свого активу Матіас Соул.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу

Для "Реала" це був уже четвертий матч після виходу з відпустки. Раніше "Королівський клуб" з Луніним у складі здійснив феєричний камбек і переміг "Мілан" (3:2) та обіграв "Манчестер Юнайтед" (2:0), а також без українця розгромно програв "Барселоні" (0:3).

Новий сезон Ла Ліги команда Карло Анчелотті розпочне 12 серпня виїзним поєдинком проти "Атлетика" Більбао.

Нагадаємо, минулий сезон "Реал" завершив на другому місці в турнірній таблиці Примери, поступившись чемпіонством "Барселоні".

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