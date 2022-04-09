"Ребята плакали после игры в раздевалке": Степаненко — о матче в поддержку Украины

"Ребята плакали после игры в раздевалке": Степаненко — о матче в поддержку Украины

"Горняки" сыграли первый благотворительный поединок.

Футболисты "Шахтера" плакали в раздевалке после товарищеского матча с "Олимпиакосом" в поддержку Украины.

Об этом рассказал полузащитник "горняков" Тарас Степаненко во время послематчевой пресс-конференции.

"Я сегодня сказал ребятам перед игрой, что мы все знаем, что сегодня происходит в Украине, что у нас война. Погибают и погибли очень многие люди, женщины, дети. Сегодня мы представляли нашу страну в Греции. Хотел бы сказать спасибо "Олимпиакосу" за то, что нам дали возможность сегодня быть здесь и сыграть для нашей страны.

Мы вышли не просто так, на спинах у нас были города, наиболее пострадавшие, в которых было очень много смертей, которые навсегда останутся рубцами на нашем сердце. Некоторые ребята плакали после игры в раздевалке, эмоции просто зашкаливают.

Скажу, что большая честь представлять нашу страну здесь. Надеюсь, что с помощью таких игр мы подарим людям положительные эмоции и сможем хоть чем-нибудь помочь", – сказал Степаненко.

Добавим, что в рамках благотворительного евротурного подопечные Роберто де Дзерби проведут еще несколько матчей — против польской "Лехии" (14 апреля), турецкого "Фенербахче" (19 апреля) и хорватского "Хайдука" (1 мая).

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" также проведет ряд благотворительных матчей в поддержку Украины. Первым соперником "бело-синих" 12 апреля станет польская "Легия".

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