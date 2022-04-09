"Хлопці плакали після гри в роздягальні": Степаненко - про матч на підтримку України

"Хлопці плакали після гри в роздягальні": Степаненко - про матч на підтримку України

"Гірники" зіграли перший благодійний поєдинок.

Футболісти "Шахтаря" плакали у роздягальні після товариського матчу з "Олімпіакосом" на підтримку України.

Про це розповів півзахисник "гірників" Тарас Степаненко під час післяматчевої пресконференції.

"Я сьогодні сказав хлопцям перед грою, що ми всі знаємо, що сьогодні відбувається в Україні, що у нас війна. Гинуть та загинули дуже багато людей, жінок, дітей. Сьогодні ми представляли нашу країну у Греції. Хотів би сказати дякую "Олімпіакосу" за те, що дали нам можливість сьогодні бути тут і зіграти для нашої країни.

Ми вийшли не просто так, на спинах у нас були міста, які найбільше постраждали, в яких було дуже багато смертей, які назавжди залишаться рубцями на нашому серці. Деякі хлопці плакали після гри в роздягальні, емоції просто зашкалюють.

Скажу, що велика честь представляти нашу країну тут. Сподіваюся, що за допомогою таких ігор ми подаруємо людям позитивні емоції та зможемо хоч чимось допомогти", – сказав Степаненко.

Додамо, що в рамках благодійного євротурне підопічні Роберто де Дзербі проведуть ще кілька матчів - проти польської "Лехії" (14 квітня), турецького "Фенербахче" (19 квітня) та хорватського "Хайдука" (1 травня).

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" також проведе низку благодійних матчів на підтримку України. Першим суперником "біло-синіх" 12 квітня стане польська "Легія".

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