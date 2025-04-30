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Сборная Украины одержала вторую победу на чемпионате мира-2025 по хоккею (видео)
"Сине-желтые" разгромили Румынию, улучшив свои шансы на выход в элитный дивизион.
Мужская сборная Украины по хоккею разгромно победила Румынию в своем третьем матче на чемпионате мира-2025 в дивизионе ІА (второй по силе – прим.). Поединок завершился со счетом 4:0.
В первом периоде "сине-желтые" трижды поразили ворота соперника: отличились Виктор Захаров, Виталий Лялька и Андрей Денискин.
Во второй 20-минутке украинцы увеличили свое преимущество – шайбу забросил Денискин, оформив таким образом дубль. В заключительном периоде команды не отмечались.
Полное видео матча Украина – Румыния
Для сборной Украины это вторая победа на ЧМ-2025 по хоккею. Наша команда стартовала на турнире поражением от Великобритании в серии буллитов, а затем в серии буллитов победила Италию.
По итогам третьего тура ЧМ-2025 украинцы с 6 очками поднялись на второе место в турнирной таблице из шести сборных.
Турнирная таблица ЧМ-2025 в дивизионе ІА
1. Италия – 7 очков (3 матча), разница шайб – 10:5
2. Украина – 6 (3), 10:6
3. Великобритания – 6 (3), 11:8
4. Польша – 6 (3), 7:6
5. Япония – 1(3), 6:11
6. Румыния – 1 (3), 2:10
Впереди у нашей команды еще два матча на ЧМ-2025: с Польшей (1 мая) и Японией (3 мая).
Путевки в элитный дивизион завоюют две лучшие команды. Сборная, которая финиширует последней, вылетит в дивизион IB (третий по престижности – прим.).
Напомним, сборная Украины впервые с 2017 года играет на чемпионате мира в дивизионе ІА. В прошлом году наша национальная команда выиграла планетарное первенство в Дивизионе IB, благодаря чему завоевала повышение в классе.