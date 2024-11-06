"Шахтер" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз"

Поединок начнется в 19.45 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на матч четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25 против швейцарского "Янг Бойз", который в среду, 6 ноября, состоится на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене.

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча "Шахтер" – "Янг Бойз" доступна на нашем сайте.

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Кевин, Зубков, Эгиналду

Запасные: Фесюн, Азаров, Грам, Франьич, Тобиас, Степаненко, Назарина, Марлон, Невертон, Педринью, Траоре, Сикан

В первых трех турах "Шахтер" сыграл вничью против "Болоньи" (0:0), разгромно проиграл "Аталанте" (0:3) и уступил лондонскому "Арсеналу" (0:1). Подопечные Марино Пушича занимают 29-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов, имея в своем активе одно очко.

"Янг Бойз" потерпел поражение от "Астон Виллы" (0:3), "Барселоны" (0:5) и "Интера" (0:1). Швейцарский клуб без набранных баллов находится на предпоследней, 35-й позиции турнирной таблицы ЛЧ.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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