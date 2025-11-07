Шовковский прокомментировал разгромную победу "Динамо" в Лиге конференций

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал разгромную победу над боснийским "Зриньски" в матче третьего тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

В номинально домашнем поединке, который состоялся на "Арене Люблин" в польском Люблине, "бело-синие" уничтожили соперника со счетом 6:0 .

"Прежде всего, поздравляю всех болельщиков с важной победой. Безусловно, мы разбирали действия нашего оппонента, обращали внимание на многие моменты. Один из критериев – это быстрые контратаки и быстрые атаки, боснийцы прекрасно используют пространство. И, если вы помните, в начале игры у них был неплохой момент, там здорово подстраховал Тарас Михавко – играя левого защитника, ему удалось подстраховать наших центральных и правого защитника. Мы отмечали скоростные действия в атаке нашего соперника, стандартные положения. Была у нас определенная идея, но о чем мы бы не договаривались перед игрой, нужно выходить на футбольное поле и выполнять эти наставления. При этом, безусловно, индивидуальное мастерство имеет большое значение. Мы отрабатываем, как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, много разных взаимодействий как в защите, так и в организации атаки – прямой атаки, быстрой атаки, контратаки. Сегодня некоторые моменты сработали.

До сегодняшнего дня и Волошин, и Торрес не имели возможности полностью выходить и играть матч. И мы не могли рисковать их состоянием здоровья. Нам нужно было получить определенный промежуток времени, выдержать его для того, чтобы подвести этих игроков к состоянию, когда они будут готовы выходить на футбольное поле. К сожалению, сегодня не вошел в игру Огундана, и я вынужденно его заменил на Волошина, понимая, что Назар готов выдержать по крайней мере 45 минут. Так иногда случается, что игроки не входят в игру. Мне показалось, что как раз нам не хватало активных действий на левом фланге.

Как я говорил на предыдущих пресс-конференциях и перед игрой – каждая игра для нас важна. Для "Динамо" Киев важна каждая игра. Мы можем учитывать те или иные моменты, обстоятельства, но мы готовимся к каждой игре отдельно. Мы считаем, и это философия клуба, что нет у нас второстепенных игр. Возможно, мы можем менять лицо в том или ином варианте, можем менять какие-то тактические моменты, но к каждой игре мы относимся с максимальной ответственностью. Не всегда выходит, не всегда так бывает, но это основные наши принципы и приоритеты.

Я не до конца доволен нашими действиями в первые минуты матча. В первые 15 минут мы должны были действовать спокойнее, не совершать тех ошибок, которые допустили. Сегодня индивидуальное мастерство при исполнении было на высоком уровне, но мы не имеем права допускать тех ошибок, которые были в начале игры. И вообще я вижу много моментов, которые мы должны улучшать для того, чтобы делать нашу игру еще более совершенной.

Я вам отвечу фразой Валерия Васильевича Лобановского: "Если тренер полностью доволен, то ему нужно заканчивать со своей работой". Всегда есть моменты, которые можно улучшать и над которыми можно работать. И в организации обороны, и в организации переходных моментов, и в организации атаки, в завершении. Очень многое. И это постоянный процесс.

Сегодня есть результат, очень важный для команды, для болельщиков, но есть еще качество игры. Как раз над этим компонентом, думаю, постоянно нужно работать и нельзя быть идеальным. Надо стараться быть совершенным. Само стремление к этому будет делать тебя сильнее и лучше. Если простые вещи ты будешь делать отлично, ты уже процентов на 75 впереди будешь других игроков команды. Всегда можно работать и всегда нужно работать над этим.

Потому еще раз поздравляю и будем готовиться и работать дальше. Мы всегда говорили игрокам, мы должны отслеживать не то, куда мы пришли – мы должны всегда отслеживать, что мы для этого сделали. Любая цель имеет смысл, потому что она позволяет двигаться к ней. И нужно отслеживать само движение", – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".

Для "Динамо" это первая победа в основном раунде Лиги конференций. Ранее киевляне проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2) и разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3).

Благодаря победе "Динамо" (3 очка) пенилось на 24-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций.

Впереди "Динамо" ждут еще три поединка в основном раунде Лиги конференций, в которых соперниками киевлян будут "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).

В следующем туре Лиги конференций "бело-синие" 27 ноября на выезде сыграют с "Омонией"

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.