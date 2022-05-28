Старт финала Лиги чемпионов отложен: когда начнется матч "Ливерпуль" - "Реал"

Решающий поединок Лиги чемпионов сезона 2021/22 не начался вовремя.

Стартовый свисток матча между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом" должен был прозвучать 28 мая, в 22:00 по киевскому времени. Однако поединок не начался вовремя.

По одной версии, автобус "мерсисайдцев" попал в пробку. По другой версии, возникли большие очереди болельщиков перед ареной "Стад де Франс", поэтому встречу и отложили.

Как сообщили организаторы матча, игра начнется в 22:36 по киевскому времени. Следите за онлайн-трансляцией матча на нашем сайте.

Напомним, изначально финальный матч Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, но из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, поединок перенесли в Париж.

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