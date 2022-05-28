Старт фіналу Ліги чемпіонів відкладено: коли розпочнеться матч "Ліверпуль" - "Реал"

Вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів сезону-2021/22 не розпочався вчасно.

Стартовий свисток матчу між англійським "Ліверпулем" і мадридським "Реалом" повинен був пролунати 28 травня, о 22:00 за київським часом. Однак поєдинок не розпочався вчасно.

За однією версією, автобус "мерсисайдців" потрапив у затор. За іншою версією, виникли великі черги вболівальників перед ареною "Стад де Франс", тому зустріч і відклали.

Як повідомили організатори матчу, гра розпочнеться о 22:36 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.

Нагадаємо, спочатку фінальний матч Ліги чемпіонів повинен був прийняти Санкт-Петербург, але через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України, поєдинок перенесли до Парижа.

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