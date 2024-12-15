Тренер Уайлдера спрогнозировал победителя реванша Усик – Фьюри

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, поделился мыслями о грядущем бое-реванше между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

"Я просто думаю, что Усик слишком упрям, чтобы Фьюри мог с ним справиться. Я думаю, что удары, которые наносят тебе наибольшую боль – это те, которых ты не видишь. Не нужно быть сильным панчером, чтобы создать соперникам проблемы. Усик хорошо это понимает.

Болельщики думают, что Тайсон больше, поэтому может просто подойти к нему. Черт, никто не может просто подойти к Усику. Я думаю, что Фьюри получит еще больше побоев, если он просто подойдет к нему. Он будет попадать во всевозможные ловушки. Не думаю, что Тайсон сможет победить Усика", – цитирует тренера Seconds Out.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

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Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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