Будут ли воевать войска КНДР на Донбассе: прогнозы экспертов

С осени северокорейские военные принимают участие во вторжении России в Украину. По данным Главного управления разведки Украины, на территории России находится около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР.

По данным Центра национального сопротивления, Россия не использует северокорейские войска в боях против украинцев. Там говорят, что их не вовлекают в боевые действия, только поручают дежурство на блокпостах.

Однако президент Украины и в ГУР говорят другое. В частности, несколько дней среди военных и в СМИ идет речь о приведении солдат КНДР в боевую готовность и вероятное опрокидывание их в Донецкую область.

Что известно о привлечении северокорейских войск в боевые действия на Донбассе – читайте в материале от ТСН.ua.

Северокорейские войска воюют против Украины

Главное управление разведки Украины 13 декабря сообщило, что наблюдается перемещение северокорейских солдат к фронту. В частности, находящиеся на территории России подразделения армии КНДР привели в состояние боевой готовности.

Командованию поручили сотрудничать с российскими подразделениями, ведущими боевые действия в Курской области. По данным ГУР, вероятно, в ближайшее время северокорейских солдат привлекут к непосредственным штурмовым действиям. Об этом свидетельствует предоставление военным дополнительных запасов продовольствия и тайная транспортировка военных гражданскими грузовиками к линии фронта.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко призвал не преувеличивать ситуацию с военными КНДР на фронте. Он подтвердил, что иностранные воины готовились к введению в бой как пехоту в российских подразделениях. Однако, по словам Коваленко, воинов подвозили на линию фронта, на которой россияне ведут штурмовые действия, исключительно для увеличения количества.

В свою очередь командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что в бой военные из Северной Кореи ушли более недели назад. Однако из-за потерь своих собратьев на войне получают лишь демотивацию.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил слова Бунятова и отметил, что Россия стала использовать солдат из Северной Кореи в штурмах Курской области.

В вечернем обращении он отметил, что кроме Курщины, в будущем северокорейцы могут быть привлечены на других участках фронта. Он отметил, что "потери среди этой категории уже тоже заметны".

"Фактически Москва втянула в эту войну еще одно государство, причем втянула максимально. И если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили? Именно Путин делает шаги, расширяющие и продолжающие эту войну. Именно он отталкивает возможность мира". И он хочет, чтобы и в Азии у мира добавилось проблем. Именно для этого россияне учат Северную Корею современной войне" – добавил президент.

Демотивированные войска КНДР на поле боя

Как рассказал военный Станислав Бунятов, солдаты из Северной Кореи – это подготовленный, мотивированный и хладнокровный личный состав, хорошо владеющий всеми видами вооружения советского образца, однако они переживают за жизнь своих собратьев, погибающих на поле боя.

По словам Бунятова, россияне, в свою очередь, не понимая их реального боевого потенциала, уничтожают корейцев наравне со своим стадным мясом.

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"К дронам они готовы не были и не будут, слепленные из костей и плоти, дохнут так же как и наши "братья", ко всему этому прибавляется чрезвычайно плохая координация, только ухудшающая их положение. Свою информационную политику российские оккупанты максимально направляют на возвеличение союзника и приписывают ему "победы", за которые сдохло несколько сотен россиян, но понятно почему… В будущем это поможет им получить больше халявного мяса для фронта», – пояснил Бунятов.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что на 14 декабря ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом составляют около 200 военнослужащих.

В частности, по данным ГУР, на одной из позиций в Курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами. Также там отмечают, что на поле боя сложным препятствием для управления и согласованности действий между солдатами остается языковой барьер.

"Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружеский огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат". Результат — восемь убитых "кадыровцев", — сообщили в ГУР.

Однако генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что огонь, открытый северокорейскими солдатами по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат", мог быть вызван никак не языковым барьером и проблемами взаимодействия. В эфире телеканала FREEДОМ военный рассказал, что Россия намерена использовать контингент КНДР как пушечное мясо, отправляя в бой в первых рядах, что может вызвать противодействие.

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По словам военного, батальон "Ахмат" предположительно выполнял функцию заградительных отрядов.

Как прогнозирует генерал, подобные конфликты между россиянами и северокорейцами в составе оккупационных подразделений будут возникать все чаще. В частности, военных КНДР не стоит недооценивать, ведь количество прибывших на помощь россиянам военных достаточно значительно.

Неудачные штурмы военных КНДР

Аналитики Института изучения войны ( ISW ) отметили, что Россия начала использовать военных КНДР для проведения штурмов в Курской области.

Также, эксперты напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал об этом, а также замечал, что к участию в штурмах привлекают большое количество военных из КНДР и они уже начали нести серьезные потери.

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Президент заявил, что в настоящее время Россия использует северокорейские военные в Курской области, но позже может их задействовать на других участках фронта.

"ISW отмечал, что способность Северной Кореи учиться и учитывать уроки, извлеченные в ходе боевых действий вместе с Россией, вероятно, значительно ухудшится, если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в таких же атаках с высоким уровнем истощения пехоты, в которых оно использует большинство российских военнослужащих", – заявили в ISW.

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии Юг в эфире "Мы-Украина" отметил, что несмотря на наличие боевой подготовки, штурмы военных КНДР неудачны.

"Индивидуальная подготовка у них, безусловно, есть. В любой армии индивидуальная подготовка бойцов — базовый элемент для прохождения службы. Но их очень много, нужно нам больше боеприпасов, противопехотные мины, потому что все-таки часть из них доходит до лесополосы. Там их будут уничтожать и дальше", – отметил Братчук.

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По словам спикера, штурм военных КНДР на Курщине был своеобразным экспериментом относительно того, как само руководство КНДР отреагирует на то, что этих бойцов будут использовать самое пушечное мясо.

Перебросят ли иностранных солдат на Донбасс

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона рассказал, что Россия из-за больших потерь на восточных направлениях может привлечь солдат из КНДР для участия в боевых действиях на востоке Украины. Это может касаться как фронтовых участков на востоке Украины, так и других направлений, где требуется дополнительная поддержка.

Он отметил, что РФ уже привлекает солдат Северной Кореи в бои в сводных подразделениях, однако информации об их участии в боях на востоке Украины нет. Волошин рассказал, что из-за больших потерь россиян на восточных направлениях вполне возможно привлечение РФ военных из КНДР.

Генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что КНДР принимает участие в войне против Украины как юридически, так и фактически. В частности, военный отметил вероятное опрокидывание войск в горячие точки.

По его словам, КНДР планирует направить до 30 тысяч воинов на помощь россиянам.

Также военный не исключает вероятность переброски северокорейских войск на территорию Украины, но не тех, которые сейчас присутствуют на Курщине, а новых подразделений, укомплектованных путем новоприбывших северокорейцев.

«Я также считаю, что это будет в горячих точках: Курахово, Покровске, это будет, конечно, Купянск и, возможно, Краматорск, чтобы отдельные участки усилить и развивать наступательные операции. Пока не фиксируем такого массового перемещения на территорию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Но разведка сейчас отслеживает все передвижения, и с Дальнего Востока мы видим передвижение ряда частей Северной Кореи. Куда они будут направлены, станет известно, когда они будут находиться уже непосредственно в зоне ведения боевых действий», – сказал Николай Маломуж.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что россияне получают от КНДР баллистические ракеты KN23, являющиеся одними из главных средств террора гражданских. Этими ракетами кафиры бьют по жилым домам, в том числе попадали по высотке в Киеве, убив четырех человек в январе этого года.

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