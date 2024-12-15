Чи воюватимуть війська КНДР на Донбасі: прогнози експертів

З осені північнокорейські військові беруть учать у вторгненні Росії до України. Зокрема, за даними Головного управління розвідки України, на території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР.

За даними Центру національного спротиву, Росія не використовує північнокорейські війська у боях проти українців. Там кажуть, що їх не залучають до бойових дій, лише доручають чергування на блокпостах.

Однак, президент України та у ГУР кажуть інше. Зокрема кілька днів серед військових та у ЗМІ йде мова щодо приведення солдат КНДР у бойову готовність та ймовірне перекидання їх у Донецьку область.

Що відомо про залучення північнокорейських військ до бойових дій на Донбасі – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Північнокорейські війська воюють проти України

Головне управління розвідки України 13 грудня повідомило, що спостерігається переміщення північнокорейських солдатів до фронту. Зокрема, підрозділи армії КНДР, що перебувають на території Росії, привели у стан бойової готовності.

Командуванню доручили співпрацювати з російськими підрозділами, які ведуть бойові дії у Курській області. За даними ГУР, ймовірно, найближчим часом північнокорейських солдатів залучать до безпосередніх штурмових дій. Про це свідчить надання військовим додаткові запасів продовольства та таємне транспортування військових цивільними вантажівками до лінії фронту.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, закликав не перебільшувати ситуацію із військовими КНДР на фронті. Він підтвердив, що іноземних воїнів готували до введення в бій як піхоту у російських підрозділах. Проте, за словами Коваленка, воїнів підвозили до лінії фронту, на якій росіяни ведуть штурмові дії, виключно для збільшення кількості.

Своєю чергою командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що у бій військові з Північної Кореї пішли понад тиждень тому. Однак, через втрати своїх побратимів на війні отримують лише демотивацію.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив слова Бунятова та зазначив, що Росія почала використовувати солдатів з Північної Кореї в штурмах в Курській області.

У вечірньому зверненні він зазначив, що окрім Курщини, в майбутньому північнокорейці можуть бути залучені на інших ділянках фронту. Він зазначив, що "втрати серед цієї категорії вже теж помітні".

"Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні", – додав президент.

Демотивовані війська КНДР на полі бою

Як розповів військовий Станіслав Бунятов, солдати з Північної Кореї – це підготований, вмотивований та холоднокровний особовий склад, який добре володіє усіма видами озброєння радянського зразка, однак вони переймаються за життя своїх побратимів, котрі гинуть на полі бою.

За словами Бунятова, росіяни, своєю чергою, не розуміючи їх реального бойового потенціалу, знищують корейців на рівні зі своїм стадним мʼясом.

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"До дронів вони готовими не були і не будуть, зліплені з кісток і плоті, дохнуть так само як і наші "братья", до всього цього додається надзвичайно погана координація, яка тільки погіршує їх становище. Свою інформаційну політику російські окупанти максимально спрямовують на возвеличення союзника та приписують йому "перемоги", за які здохло декілька сотень росіян, але зрозуміло чому… У майбутньому, це допоможе їм отримати більше халявного мʼяса для фронту", – пояснив Бунятов.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що станом на 14 грудня орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом становлять близько 200 військовослужбовців.

Зокрема, за даними ГУР, на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно "накрили" FPV-дронами. Також там зазначають, на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій між солдатами залишається мовний бар’єр.

"Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці так званого батальйону "Ахмат". Результат – восьмеро вбитих "кадирівців", – повідомили у ГУР.

Проте, генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що вогонь, відкритий північнокорейськими солдатами по автомобільній техніці так званого батальйону “Ахмат”, міг бути викликаний аж ніяк не мовним бар’єром та проблемами зі взаємодією. В ефірі телеканалу FREEДОМ військовий розповів, що Росія має намір використовувати контингент КНДР як гарматне м’ясо, відправляючи в бій у перших лавах, а це може викликати протидію.

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За словами військового, батальйон "Ахмат" ймовірно виконував функцію загороджувальних загонів.

Як прогнозує генерал, подібні конфлікти між росіянами та північнокорейцями у складі окупаційних підрозділів виникатимуть дедалі частіше. Зокрема, військових КНДР не варто недооцінювати, адже кількість війскових, що прибула на допомогу росіянам, доволі значна.

Невдалі штурми військових КНДР

Аналітики Інституту вивчення війні (ISW) зауважили, що Росія почала використовувати військових КНДР для проведення штурмів у Курській області.

Також, експерти нагадали, що президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв про це, а також зауважував, що до участі у штурмах залучають велику кількість військових з КНДР і вони вже почали зазнавати серйозних втрат.

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Президент заявив, що наразі Росія використовує північнокорейських військових у Курській області, але пізніше може їх задіяти на інших ділянках фронту.

"ISW зазначав, що здатність Північної Кореї вчитися і враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська в таких же атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість російських військовослужбовців", – заявили в ISW.

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь в ефірі "Ми-Україна" зазначив, що попри наявність бойової підготовки, штурми військових КНДР є невдалими.

"Індивідуальна підготовка у них, безперечно, є. В будь-якій армії індивідуальна підготовка бійців – базовий елемент для проходження служби. Але їх дуже багато, треба нам більше боєприпасів, протипіхотні міни, тому що все-таки частина з них добігає до лісосмуги. Там їх будуть знищувати та надалі", – зазначив Братчук.

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За словами речника, штурм військових КНДР на Курщині був своєрідним експериментом щодо того, як саме керівництво КНДР відреагує на те, що цих бійців будуть використовувати саме гарматне м'ясо.

Чи перекинуть іноземних солдатів на Донбас

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону розповів, що Росія через великі втрати на східних напрямках може залучити солдатів з КНДР для участі в бойових діях на сході України. Це може стосуватися як фронтових ділянок на сході України, так і інших напрямків, де потрібна додаткова підтримка.

Він зауважив, що РФ уже залучає солдатів Північної Кореї до боїв у зведених підрозділах, проте інформації щодо їх участі у боях на сході України немає. Волошин розповів, що через великі втрати росіян на східних напрямках, цілком можливе залучення РФ військових із КНДР.

Генерал армії України Микола Маломуж заявив, що КНДР бере участь у війні проти України як юридично, так і фактично. Зокрема, військовий зазначив про ймовірне перекидання військ у гарячі точки.

За його словами, КНДР планує направити до 30 тисяч воїнів на підмогу росіянам.

Також, військовий не виключає ймовірність перекидання північнокорейських військ на територію України, але не тих, які зараз присутні на Курщині, а нових підрозділів, укомплектованих шляхом новоприбулих північнокорейців.

“Я також вважаю, що це буде в гарячих точках: Кураховому, Покровську, це буде, звичайно, Куп’янськ і, можливо, Краматорськ, щоб окремі ділянки посилити та розвивати наступальні операції. Наразі поки що не фіксуємо такого масового переміщення на територію окупованих районів Донецької, Луганської, Харківської областей. Але розвідка зараз відстежує всі пересування, і з Далекого Сходу ми бачимо пересування низки частин Північної Кореї. Куди вони будуть спрямовані, стане відомо, коли вони перебуватимуть вже безпосередньо у зоні ведення бойових дій”, — сказав Микола Маломуж.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що росіяни отримують від КНДР балістичні ракети KN23, які є одними з головних засобів терору цивільних. Цими ракетами окупанти б’ють по житлових будинках, зокрема влучали по висотці в Києві, вбивши чотирьох людей у січні цього року.

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