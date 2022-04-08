Украинку Магучих признали лучшей легкоатлеткой месяца в Европе

В марте Ярослава выиграла "золото" мирового первенства в помещении.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам марта.
Об этом сообщается на странице European Athletics в Instagram.
В марте Магучих завоевала "золото" на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который прошел в сербском Белграде. 20-летней спортсменке из Днепра покорилась высота 2,02 м - это лучший прыжок в нынешнем сезоне.
Победу на планетарном первенстве Ярослава посвятила украинскому народу, который продолжает героически защищать свои земли от российских оккупантов.
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