Усик – Джошуа: результаты боев андеркарда

Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в главном бою вечера встретится с британцем Энтони Джошуа. ТСН Проспорт рассказывает о результатах всех поединков, состоявшихся в андеркарде реванша.

В субботу, 20 августа, чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик встретится в реванше с британцем Энтони Джошуа.

Сражение состоится на арене Jeddah Super Dome в Джидде, Саудовская Аравия, которая может вместить до 40 тысяч зрителей. Ориентировочное начало поединка в 00:00 по Киеву.

Вашему вниманию результаты андеркарда реванша Усик — Джошуа:

Филипп Хргович (14-0, 12 KO) – Чжан Чжилей (24-0-1, 19 KO)

Отборочный поединок по версии IBF в супертяжелом весе.

Каллум Смит (28-1, 20 KO) — Матье Бодерлик (21-1, 12 KO)

Отборочный поединок по версии WBC в полутяжелом весе. Смит победил нокаутом в 4-м раунде.

Баду Джек (26-3-3, 16 KO) – Ричард Ривера (21-0, 16 KO)

10-раундовый бой в первом тяжелом весе. Джек победил раздельным решением судей со счетом 96-94, 94-96, 96-94.

Бадер Самрин (5-0, 4 КО) – Фуад Тарверди (5-2, 4 КО)

6-раундовый рейтинговый бой в легком весе.

Зияд Альмааюф (дебют) – Хосе Алаторре (дебют)

4-раундовый бой в суперлегком весе. Альмааюф одержал победу над техническим нокаутом в первом раунде.

Рамла Али (6-0, 1 КО) – Кристал Гарсия Нова (10-2, 10 КО)

8-раундовый бой во втором самом легком весе. Али одержала победу техническим нокаутом в первом раунде.

Эндрю Табити (19-1, 15 KO) – Джеймс Уилсон (7-0-1, 6 КО)

8-раундовый рейтинговый бой в супертяжелом весе. Табити победил отказ соперника выходить на шестой раунд.

Бен Виттакер (1-0, 1 KO) — Петр Носич (6-0, 3 КО)

6-раундовый рейтинговый бой в супертяжелом весе. Виттакер одержал победу единогласным решением судей со счетом 60-54, 60-54, 59-55.

Даниэль Лапин (5-0) – Йозеф Юрко (9-6-1, 6 КО)

8-раундовый рейтинговый бой в полутяжелом весе. Лапин одержал победу единогласным решением судей со счетом 80-72 (трижды).

Рашид Белхаса (дебют) – Трайчо Георгиев (0-3, 0 КО)

4-раундовый бой в полусреднем весе. Георгиев победил раздельным решением судей.

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция второй дуэли между Усиком и Джошуа.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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