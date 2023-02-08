"Ювентус" одержал разгромную победу и прервал полосу неудач в чемпионате Италии (видео)

"Бьянконери" вернулись в топ-10 турнирной таблицы Серии А.

"Ювентус" на выезде разгромил "Салернитану" в заключительном матче 21-го тура итальянской Серии А – 0:3 .

В первом тайме подопечные Массимилиано Аллегри дважды поразили ворота хозяев. На 26-й минуте счет открыл Душан Влахович, реализовав пенальти. А прямо перед перерывом Филипп Костич замкнул подачу Влаховича и увеличил преимущество туринцев.

В самом начале второго тайма "Ювентус" в третий раз огорчил "морских коньков". На 47-й минуте Николо Фаджоли отдал голевой ассист, а Влахович оформил дубль.

Обзор матча

"Ювентус" (26 баллов) прерваю свою безвыигрышную серию из трех матчей в Серии А и поднялся на 10-е место.

Отметим, что в январе 2023 года туринский клуб лишили 15 очков из-за финансовых махинаций. "Старая синьора" собирается обжаловать это решение.

"Салернитана" (21 пункт) осталась на 16-й строчке.

В следующем туре "Ювентус" 12 февраля примет "Фиорентину", днем позже "Салернитана" сыграет на выезде с "Вероной".

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