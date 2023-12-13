12-летний парень напал на отчима с ножом, чтобы защитить мать

Во время конфликта между женщиной и ее сожителем, 12-летний парень взял нож и набросился с ним на мужчину, ударив его в спину.

В Польше 12-летний подросток встал на защиту матери, когда сожитель пытался ее задушить. Парень напал на отчима с ножом.

Об этом пишут польские СМИ.

Также читайте На Дніпропетровщині підліток до смерті забив свого вітчима: що йому загрожує

По словам правоохранителей, мужчина начал бытовую ссору. Во время нападения злоумышленник повалил свою сожительницу на пол и, прижав к полу, угрожал ей расправой. Свидетелями спора были двое несовершеннолетних детей женщины

В какой-то момент 12-летний сын женщины встал на защиту матери, взял нож и набросился с ним на мужчину, ударив его в спину.

На место вызвали карету скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего

Во время пребывания в больнице 36-летнему мужчине правоохранители предъявили обвинение в семейном насилии над своей сожительницей и ее 12-летним сыном и дочерью. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Поведение 12-летнего мальчика будет рассматриваться семейным судом.

Ранее сообщалось, что в Польше 42-летний украинец задушил жену и маленьких дочерей. Он оставил в живых только 11-летнего пасынка Даниила.

Читайте также: