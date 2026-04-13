Авиаудар по рынку в Нигерии: более 100 погибших из-за ошибочной атаки военных

Иллюстративное фото / © Associated Press

Реклама

В северо-восточной Нигерии авиация по ошибке ударила по гражданскому рынку во время операции против исламистских боевиков. Трагедия произошла в штате Йобе у границы с Борно — эпицентром многолетнего вооруженного конфликта.

Об этом пишет The Guardian

По данным правозащитников и местных источников, в результате удара погибли по меньшей мере 100 человек, среди них есть дети. Еще десятки получили ранения.

Реклама

Нигерийские чиновники подтвердили, что произошел "ложный удар", однако деталей не раскрыли. По информации Amnesty International, количество жертв установлено на основе показаний очевидцев и пострадавших.

Авиаудар был направлен против действующих в регионе боевиков, однако рынок, где находились гражданские, оказался в зоне поражения. Подобные инциденты уже случались раньше: за последние годы во время военных операций в Нигерии гибли сотни мирных жителей.

Северо-восток страны более десяти лет остается зоной конфликта из-за деятельности экстремистских группировок, что привело к тысячам погибших и миллионам перемещенных лиц.

Правозащитники призывают провести независимое расследование инцидента.

Реклама

