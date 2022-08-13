Авто с украинскими дипломатами совершило ДТП в центре Вены: что говорят в МИД

В центре Вены 13 августа произошла авария с участием украинских дипломатов – речь идет об автомобиле военного атташе государства. МИД Украины выясняет все обстоятельства ДТП.
Решение о дальнейших шагах в отношении украинского участника ДТП будет принято по итогам расследования.
Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в Сети.
Австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что авто с украинскими дипломатами врезалось в стоящую на светофоре машину. После этого водитель скрылся с места аварии, однако его остановила полиция.
Правоохранители потребовали, чтобы водитель и пассажиры вышли из авто, однако, по данным источников издания, они воспользовались дипломатическим иммунитетом.
Также в материале отмечено, что один из пассажиров отказался пройти тест на алкоголь. Кроме того, пострадавшие рассказали, что вероятный водитель поменялся местами с пассажиром, и его тест на алкоголь показал более двух промилле.
"Министерство иностранных дел Украины выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП", – сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства.
Николенко заверил, что позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам дипучреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности.
Напомним, ранее в МИД Украины призвали все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам.
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