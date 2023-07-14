Байден отправил в Европу 3 тысячи резервистов — CNN

Резервисты будут частью операции "Атлантическая решимость", призванной укреплять НАТО и его восточный фланг.

На фоне полномасштабной войны Российской Федерации против Украины президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден уполномочил Пентагон направить в Европу 3 тысячи военнослужащих резервных сил.

Об этом сообщает CNN.

Резервисты США станут частью операции Atlantic Resolve, являющейся ротационным развертыванием для укрепления восточного фланга НАТО, отмечает издание.

"Atlantic Resolve новым указом определена как операция в случае непредвиденных обстоятельств. Она дает резервистам те же преимущества, что и находящимся на действительной службе военнослужащим. Новое обозначение несет пользу военнослужащим и семьям вследствие увеличения полномочий, прав и доступа к силам и личному состава резерва", – отметил директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Также это дает Пентагону дополнительную возможность направить больше усилий и средств в помощь Европейскому командованию США.

Новые войска, скорее всего, будут работать в сфере логистики и обеспечения или в таких областях медицины, как стоматология и здравоохранение.

"Решение Байдена позволит Минобороны США обеспечить лучшую системную поддержку и поддерживать наши силы. Исполнительный указ, утверждающий мобилизацию дополнительных сил, дает чиновникам возможность призвать войска для поддержки Атлантической решимости", – заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Напомним, Джон Байден заявил, что он не считает, что российская агрессия против Украины будет длиться годами.

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