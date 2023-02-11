Беларусь возле границы с Украиной построит новый полигон и военный городок

В Беларуси начнут в 2023 году строительство нового полигона и военного городка в Гомельской области страны вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает проект Motolko.Help.

Там проинформировали, что согласно государственной инвестпрограмме Беларуси на 2023 год, предусмотрено строительство ряда новых объектов военной инфраструктуры.

Также читайте Лукашенко уволил заместителя начальника Генштаба и сделал кадровые перестановки среди командования

Так, в Гомельской области стартует строительство нового военного городка. Расходы на это в 2023-2025 годах составят 18 млн 377 тыс. дол. Завершить строительство планируется к 2027 году.

В то же время, на строительство полигона в Гомельской области на 2023-2025 годы предусмотрена сумма 11 млн 98 980 дол.

В проекте напомнили, что в конце мая 2022 года в Беларуси было объявлено о создании нового (третьего) оперативного командования вооруженных сил – Южного. Предполагается, что строительство в Гомельской области полигона может быть связано с формированием новых воинских частей для Южного оперативного командования.

Напомним, в ГПС проинформировали 5 февраля, что повторное наступление российских войск с территории Беларуси пока маловероятно. Пограничники не фиксируют там ударных группировок, которые могли бы приступить к вторжению.

Волынь готовится к наступлению из Беларуси

Читайте также: