Білорусь біля кордону з Україною збудує новий полігон та військове містечко

На будівництво військових об’єктів витратять десятки мільйонів доларів.

У Білорусі розпочнуть 2023 року будівництво нового полігону та військового містечка у Гомельській області країни, що поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє проєкт Motolko.Help.

Там поінформували, що згідно з державною інвестпрограмою Білорусі на 2023 рік, передбачене будівництво низки нових об'єктів військової інфраструктури.

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Так, у Гомельській області стартує будівництво нового військового містечка. Витрати на це 2023-2025 років становитимуть 18 млн 377 тис. дол. Завершити будівництво планують до 2027 року.

Водночас на будівництво полігону в Гомельській області на 2023-2025 роки передбачена сума 11 млн 98 980 дол.

У проєкті нагадали, що наприкінці травня 2022 року в Білорусі було оголошено про створення нового (третього) оперативного командування збройних сил – Південного. Тож припускається, що будівництво в Гомельській області полігону можу бути пов'язане із формуванням нових військових частин для Південного оперативного командування.

Нагадаємо, в ДПС України поінформували 5 лютого, що повторний наступ російських військ з території Білорусі наразі малоймовірний. Прикордонники не фіксують там ударних угруповань, які могли б розпочати вторгнення.

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