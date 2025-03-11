Белый дом сделал заявление о переговорах Украины и США

Американская делегация вскоре сообщит об итогах встречи с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

В США заявили о "положительных" новостях по встрече делегаций из Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.

Об этом сообщили в Белом доме, в частности пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Новости по встрече с Украиной положительные, встреча была продуктивной", – написала она

В скором времени, по ее словам, появится полный отчет со всеми подробностями о переговорах делегаций.

Напомним, 11 марта у США и Украины были переговоры в Саудовской Аравии. Теперь они должны представить совместное заявление о результатах дискуссии.

Тем временем советник по национальной безопасности Майк Уолтц еще днем 11 марта прокомментировал первый раунд переговоров в Джидде.