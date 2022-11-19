Четверых московских студентов Университета Айдахо нашли зарезанными в их кроватях

Это первое убийство в городе Москов за последние пять лет.

В США в городе Москов четверо студентов Университета Айдахо были найдены зарезанными в своих кроватях в съемном доме.

Об этом сообщает BBC.

Три молодых женщин и молодой человек, вероятно, спали, когда на них напали 13 ноября. Об этом рассказала коронер округа Лейта Кэти Маббутт. Она добавила, что все погибшие получили по несколько ударов "достаточно большим ножом".

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Полиция еще никого не арестовала, поэтому полиция в московском университетском городке предупредила, что убийца все еще может представлять угрозу.

Над расследованием трудятся более 25 следователей с помощью ФБР и полиции штата Айдахо.

Известно, что убитые женщины были соседками по комнате. Это 21-летняя Мэдисон Моген из Кер д'Ален (штат Айдахо), 21-летняя Кейли Гонсалес из Ратдрама (штат Айдахо) 20-летняя и Ксана Кернодл из Пост-Фоллз (штат Айдахо). Что касается мужчины, то 20-летний Итан Чапин из Маунт-Вернона (штат Вашингтон) был парнем Кернодл.

Фото из соцсетей

Жертвы были обнаружены мертвыми днем ​​13 ноября. Еще двух человек в доме нашли невредимыми.

"Мы не можем сказать, что для общества нет угрозы. Мы все еще считаем, что это целенаправленная атака. Но реальность такова, что там все еще есть человек, совершивший четыре очень ужасных, ужасных преступления", — сказал начальник московской полиции Джеймс Фрай.

В комментарии журналистам коронер сказала: "Кто-то должен был быть очень взбешен, чтобы зарезать четырех человек до смерти".

Московское управление полиции сообщило, что у некоторых жертв были оборонительные ранения, добавив, что признаков сексуального насилия не было. В то же время у пострадавших или дома ничего не было украдено, и не было никаких признаков насильственного проникновения.

На данный момент продолжаются поиски оружия, которым были убиты студенты, исследуется содержание контейнеров поблизости, а местные предприятия связываются, чтобы выяснить, продавали ли они недавно нож с фиксированным лезвием.

Фото из соцсетей

В полиции также рассказали, что четверо студентов ушли из дома в ночь на 12 ноября. Пара отправилась на вечеринку, а остальные две женщины – в бар в городе. Домой они вернулись утром на следующий день.

На записи видеонаблюдения с грузовика на главной улице города Москов зафиксировано, как Гонсалес и Моген делают фото на телефоны и общаются с друзьями, прежде чем заказать поездку обратно.

Отмечается, что в Москов не было ни одного убийства за последние пять лет.

Напомним, в США двое подростков жестоко убили учительницу испанского языка и покинули ее тело в местном парке. Все из-за плохой оценки, которую получили ученики.

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