"Цирк закончился": как Пригожин выводил "вагнеровцев" из Ростова (видео)

Российские пропагандисты опубликовали видео, как "вагнеровцы" покидали Ростов-на-Дону. Рупоры Кремля утверждают, что бойцы главаря "Вагнера" Евгения Пригожина покинули город около полуночи 24 июня.

Видеокадры опубликовало одно из пропагандистских изданий.

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Как пишут российские пропагандисты, колонна техники выдвинулась от здания штаба, где они находились почти сутки. На кадрах видно, что колонна "Вагнера" состояла из легковых автомобилей, грузовиков, кроссоверов и пикапов. Все танки и бронетранспортеры увозили на спецмашинах. Россияне пожаловались, что тяжелая техника бойцов "Вагнера" испортила асфальт в городе.

"На улицах было много горожан, которые делали исторические кадры и радовались тому, что такого количества военных больше не будет в городе", — заявили они.

Неудачный переворот в России: как Пригожин выводил "вагнеровцев" из Ростова (видео)

Почему Пригожин свернул военный мятеж в РФ

Напомним, главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин днем 24 июня захватил военные объекты в Ростове и Воронеже, а уже к вечеру, в 200 км от Москвы, передумал ехать на столицу. Он заявил, что разворачивает свои колонны, которые двигались на Москву, и отправляет их в полевых лагерей согласно плану. Этому вроде бы предшествовали переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что Пригожин переоценил свои перспективы. Кроме того, российские источники заявили, что вооруженное восстание "вагнеровцев" продемонстрировало отсутствие в России резервов в тыловых районах.

ТСН.ua следил за всеми важными событиями этого псевдопереворота в онлайн-трансляции.

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