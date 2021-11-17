Деньги и признание: СМИ узнали детали разговора Меркель и Лукашенко

Деньги и признание: СМИ узнали детали разговора Меркель и Лукашенко

Меркель "осталась непоколебимой", но пообещала Лукашенко обсудить его требования с главами государств ЕС.

Немецкие журналисты узнали, что обсуждали канцлер Германии Ангела Меркель и Александр Лукшенко во время своего первого разговора 15 ноября.

Об этом сообщает Bild.

По данным издания, Лукашенко потребовал от Меркель, чтобы его официально признали президентом. Как известно, после сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года, а также массовых репрессий в ответ на волну протестов его в Европе фактически считают узурпатором. Даже пресс-служба Меркель указала, что канцлер разговаривала с "господином Лукашенко", а не президентом Беларуси.

Лукашенко требовал от Меркель, чтобы канцлер выступила посредником в миграционном кризисе. В издании предполагается, что это требование он согласовал с российским президентом Владимиром Путиным.

Остальные требования:

Снятие санций, которые ЕС ввез из-за принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем;

ЕС должен забрать половину прибывших в Беларусь мигрантов;

Финансовая помощь для убежищ беженцев;

Журналисты сообщают, что Меркель "осталась непоколебимой", но пообещала Лукашенко обсудить эти вопросы с главами государств ЕС.

Напомним, 15 ноября Меркель и Лукашенко провели переговоры и обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

Сегодня, 17 ноября, они второй раз за неделю обсудили миграционный кризис.

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