Две страны Европы могут перенять в США лидерство в войне с РФ – британский полковник

Если США потеряют лидерство в помощи Украине в войне РФ, это место могут занять Франция и Британия.

Такое мнение высказал полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на телеканале "Эспрессо".

"Макрон пытается позиционировать себя как ведущего лидера. Он оказывает значительное давление на других относительно поддержки Украины, что является положительным моментом, поскольку кто-то давно должен принять такие меры. Олаф Шольц имеет тенденцию громко говорить, но без особых последствий, тогда как действия Макрона в прошлом также не всегда отвечали его риторике. Поэтому нужно подождать и посмотреть, перерастут ли его недавние заявления в конкретные действия", — отметил он.

По его мнению, Британия остается активной и стремится играть ведущую роль в поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией.

"Что касается Британии, то, несмотря на нехватку военных ресурсов, она все еще обладает значительными финансовыми возможностями. Недавно министр иностранных дел Кэмерон посетил Германию, чтобы договориться о покупке ракет дальнего радиуса действия. Видим, что Британия остается активной и стремится играть ведущую роль в текущих усилиях. Однако будущее остается неопределенным. Несмотря на много разговоров, не произошло значительных положительных действий, повлиявших на линию фронта, за исключением закупки Чехией боеприпасов", — подчеркнул западный полковник, подчеркнув, что сейчас "мы находимся в периоде неопределенности.

Напомним, польский премьер Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей Джонсона из-за затягивания помощи Украине.

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