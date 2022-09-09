Его уничтожат: Пионтковский рассказал, когда и кто может убить Кадырова

После ухода российского диктатора Владимира Путина от власти главы Чечни Рамзана Кадырова, вероятнее всего, могут убрать силовики.

Кадыров это прекрасно понимает, поэтому размышляет об отставке, отыскивая таким образом "пути отступления" из Чечни.

О них рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала FREEDOM.

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"Вот эта история с Кадыровым она очень непростая. Это самая жирная крыса, которая начинает уже задумываться о "русском корабле"... Кадыров притворяется, что Чечня является частью России, за это РФ выплачивает ему огромную дань. Очень своеобразные отношения. И он знает, что это отношения лично с Путиным. Кадыров прекрасно понимает, что в случае ухода Путина его силовики просто уничтожат", - отметил он.

Напомним, что скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров заговорил об отставке. А российские СМИ сообщили, что он может быть назначен на руководящий пост в Росгвардии.

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