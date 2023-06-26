Эмир Катара поговорил с Путиным после бунта Пригожина: подробности

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани во время телефонного разговора с Путиным призвал "разрешать разногласия путем диалога и дипломатических средств".

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через два дня после того, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками 24 июня захватили военные штабы в двух регионах РФ и объявили о "походе на Москву" ради "восстановление справедливости".

Об этом пишет Al Jazeera.

"Звонок касался обсуждения двусторонних отношений между двумя странами, в дополнение к обсуждению последних региональных и международных событий и событий в Российской Федерации", — сообщило в понедельник, 26 июня, государственное информационное агентство Катара QNA.

Шейх Тамим "подтвердил позицию Катара по призыву к разрешению разногласий путем диалога и дипломатических средств" и призвал к "необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", сообщает информационное агентство.

Катар является одной из нескольких арабских стран, в основном придерживающихся нейтралитета по поводу 16-месячной полномасштабной войны России против Украины.

Со своей стороны МИД России в заявлении о разговоре отметил, что оба лидера подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении связей между своими странами в разных сферах.

"Лидер Катара выразил поддержку действиям российских властей, связанных с событиями 24 июня", — говорится в сообщении.

В субботу, 24 июня, Катар выразил "глубокую обеспокоенность" событиями в России после вооруженного восстания группы наемников ППК "Вагнер".

"Государство Катар с глубокой обеспокоенностью следит за развитием событий в Российской Федерации, которые стали результатом мятежа против [российской] армии", — говорится в заявлении МИД Катара.

"Эскалация в России и Украине будет иметь негативные последствия для международного мира и безопасности, а также для поставок продовольствия и энергоресурсов, на которые уже повлиял российско-украинский кризис".

До сих пор наемники ППК "Вагнер" были одними из важнейших войск в российских военных усилиях.

Однако после месяцев напряженности с российским военным руководством главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин в субботу, 24 июня, открыто выступил против министра обороны страны Сергея Шойгу.

Столкнувшись с величайшим вызовом своей власти, Путин обвинил Пригожина в государственной измене.

Напомним, по оценкам немецких МИД и Минобороны, Пригожин остановил мятеж, потому что надеялся на большую поддержку в России.

По информации издания Meduza, владелец "Вагнера" изменил свое мнение по поводу перспектив похода на Москву, когда заметил отсутствие широкой военной поддержки действий его наемников.

Похожее мнение высказал эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус. Он предположил, что Пригожин прекратил свой бунт, потому что у него "сдали нервы", и восстание не вызвало ожидаемой поддержки.

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