ЕС просит Вашингтон не торопиться с выводом американских войск – Bloomberg

Американские военные. / © Associated Press

Реклама

Европейские союзники США призывают Вашингтон не допустить резкого сокращения численности американских войск в Европе без уведомления.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, в столицах стран НАТО опасаются, что администрация Дональда Трампа может принять решение о выводе части из 80 тысяч американских военных, размещенных в Европе — в частности из восточных стран, наиболее подверженных России.

Представители союзных государств хотят избежать дестабилизации системы обороны Североатлантического союза. Особую обеспокоенность вызывает возможность узнать о сокращении сил не через дипломатические каналы, а из прессы — например, недавний материал NBC News о возможном выводе до 10 тысяч солдат.

Реклама

В ответ на запросы в НАТО отметили, что развертывание войск — это внутренний вопрос США. В то же время европейские дипломаты пытаются убедить Вашингтон, что американское военное присутствие в Европе имеет не только безопасность, но и политическую ценность, в частности, как сдерживающий фактор.

Несмотря на усилия ЕС по наращиванию собственного оборонного потенциала, значительная часть обороноспособности континента все еще основывается на военном лидерстве США. По данным источников, под вопросом может оказаться 20 тысяч военных, размещенных администрацией Джо Байдена после вторжения РФ в Украину.

Восточный фланг под угрозой?

Даже частичный вывод американских войск может подорвать демонстрацию преданности США странам на восточном фланге НАТО, в частности Польше и Румынии. Это не только ослабит оборонительную способность Альянса, но и может спровоцировать Москву на еще более агрессивные действия — особенно учитывая продвижение российских войск в Украине.

В понедельник командование Сухопутных войск США в Европе и Африке сообщило, что часть военного контингента будет передислоцирована из базы в Ясенце в другие точки на территории Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что получил обнадеживающие сигналы из Вашингтона: США не планируют сократить свое присутствие в стране. Он выразил надежду, что Белый дом сдержит обещание.

Свое беспокойство также озвучил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который во время недавнего визита в Варшаву подчеркнул: союзнические гарантии должны быть взаимными.

"Европа должна быть уверена, что "дядя Сэм" и дальше поддерживает нас", - сказал он, подчеркнув веру в готовность США защищать членов Альянса в случае угрозы.

Ранее польский глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передислокация войск США из аэропорта Ясенка, который является ключевым хабом помощи Украине, является положительным сигналом именно для Польши .