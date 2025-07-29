Если Россия нападет: в ЕС признались, готова ли их инфраструктура

Страны Европы, против которых президент России Владимир Путин может начать войну / © ТСН.ua

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Европейские транспортные сети, включая дороги, мосты и железную дорогу, не способны обеспечить оперативную переброску танков, военных и техники в случае военной угрозы со стороны России.

Об этом заявил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас, пишет Financial Times.

Инфраструктура ЕС не готова к войне Россией

По словам Цицикостаса, если Россия нападет через восточные границы ЕС, военная техника НАТО может застрять в туннелях, вызвать обвал мостов или столкнуться с чрезмерной бюрократией на пересечении границ. Чтобы исправить ситуацию, он заявил о планах инвестировать 17 млрд евро в модернизацию ключевой инфраструктуры.

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«У нас есть старые мосты, которые нужно модернизировать. Есть узкие мосты, которые надо расширить. А есть и мосты, которых вообще не существует и которые необходимо построить», — подчеркнул еврокомиссар.

Греческий чиновник акцентировал, что оборона Европы станет невозможной без быстрой мобильности войск по континенту.

«Сегодняшняя реальность такова: чтобы переместить военную технику и войска из западной части Европы на восток, нужны недели, а иногда и месяцы», — сказал Цицикостас.

Большинство транспортной инфраструктуры Европы создавалась без учета военных целей. Например, в то время как стандартный грузовик весит до 40 т, танк может иметь массу до 70 т.

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ЕС разрабатывает новую стратегию по перемещению войск

В связи с этим ЕС работает над новой стратегией, которая позволит осуществлять перемещение военных сил «в пределах нескольких часов, максимум — нескольких дней» в случае необходимости. План предусматривает реализацию 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех основных военных коридоров.

Эти объекты определены совместно с НАТО и военным командованием Альянса, но их точные локации не разглашаются из соображений безопасности.

Кроме модернизации физической инфраструктуры, Цицикостас сообщил, что Брюссель намерен упростить административные процедуры, чтобы «танки не застревали в бумагах» при пересечении национальных границ.

Ожидается, что еврокомиссар официально представит эту стратегию позже в этом году. Она является частью масштабной программы подготовки к возможному конфликту с Россией, с учетом снижения присутствия американских войск в Европе.

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Напомним, в начале июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может напасть на какую-то страну Альянса в перспективе пяти-семи лет. Рютте не исключил, что следующей жертвой РФ может стать Эстония.

Мнение генсека НАТО о возможном нападении России на Эстонию разделяет бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

В июле Франция в своем обновленном Национальном стратегическом обзоре сообщила, что в ближайшие годы, до 2030 года, главной угрозой для страны и всей Европы является риск открытой войны с Россией.